الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الرادارات ترصد 1249 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

رادار
رادار

كشف مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن الرادارات الحديثة التي تم تركيبها أعلى المحاور و الطرق الجديدة تمكنت من التقاط 1249 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة بين تجاوز السرعة المقررة و حزام الأمان و التحدث في الهاتف المحمول.

و شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1249 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 345 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 35 مخالفة موقف عشوائي، 83 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

إتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات ادي ارات ازمة ادين

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