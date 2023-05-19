الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نيوكاسل يكتسح برايتون برباعية فى الدورى الإنجليزى.. ويقترب من حجز مقعد بدورى الأبطال

نيوكاسل وبرايتون
نيوكاسل وبرايتون

اكتسح فريق نيوكاسل ضيفه برايتون 4 /1، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برايتون عند 58 نقطة في المركز السادس.

وتقدم نيوكاسل في الدقيقة 22 بهدف سجله دينيس أونديف لاعب برايتون بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف دان بورن الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 عوض أونديف خطأه بتسجيل الهدف الوحيد لبرايتون، قبل أن يضيف نيوكاسل هدفين عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 89 وبرونو جيماريش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

نيوكاسل يونايتد برايتون ألبيون الدورى الانجليزى دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة: لا تفريط فى ملف المياه ومصر تدافع عن حقها فى الحياة

متحدث الرئاسة: مصر داعمة ومؤيدة لسوريا وحقها فى استعادة الاستقرار والأمن

تعيين تامر وحيد عضوا منتدبا للبنك العربى الأفريقى

روما يفرض التعادل السلبى على ليفركوزن ويصعد لنهائى الدورى الأوروبى

منى زكى: تأثرت بمشاهدى مع الأطفال فى "تحت الوصاية"

نبيل عماد دونجا رجل مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة