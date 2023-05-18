بذكرى وفاة حسن مصطفى.. من السكرى لحضرة الناظر شخصيات خالدة فى الأذهان

يوافق الغد ذكرى رحيل النجم حسن مصطفى، والذي يعتبر علامة من علامات الكوميديا في السينما المصرية، حيث ولد في 26 يونيو 1933 وتوفي في 19 مايو 2015.

قدم الراحل حسن مصطفى، العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون، واشتهر بالكوميديا والتعبير الجسدي، هناك العديد من الشخصيات التي أثرت في حياته وأدائه وعلقت في أذهان الكثيرين، نرصد أشهرها في السطور التالية.

الناظر عبد المعطي:

هي شخصية من مسرحية مدرسة المشاغبين، التي قام ببطولتها مع كوكبة من الفنانين مثل سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي والزعيم عادل أمام، فهو ناظر مدرسة يحاول تأديب طلابه المشاغبين بطرق كوميدية ومضحكة، حققت هذه الشخصية نجاحاً كبيراً وأصبحت من أشهر أدوار حسن مصطفى.

رمضان السكري:

شخصية من مسرحية العيال كبرت، التي قام ببطولتها مع نفس فرقة مدرسة المشاغبين، فهو أب لثلاثة أولاد يعاني من تغيراتهم ومشاكلهم بعد أن كبروا، ويحاول التأقلم مع زمن جديد، هذه الشخصية عبرت عن حالة كثير من الآباء في ذلك الوقت.

الشيخ بلال:

من الشخصيات التي علقت بالأذهان، فهي شخصية من فيلم حسن ومرقص، التي قام ببطولتها مع عادل إمام، حيث قدم دور شيخ ديني يتورط في قضية تبادل الأدوار مع رجل أعمال فاسد، ويلجأ إلى التظاهر بأنه رجل آخر لإثبات براءته، وهذه الشخصية كانت تحدياً لحسن مصطفى لإظهار جانب جدي من موهبته.

أشهر أعمال الراحل حسن مصطفى:

حسن مصطفى قدم العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، ولكن أشهرها كانت في المسرح، حيث شارك في عدة مسرحيات كوميدية خالدة مثل مدرسة المشاغبين.

وتعتبر العيال كبرت، من المسرحيات العالقة بأذهان الكثيرين، فهي مسرحية كوميدية تتناول قضايا الأباء والأبناء في زمن التغيرات الاجتماعية والثقافية.

شارك فيها حسن مصطفى مع نفس فرقة مدرسة المشاغبين، وأدى دور رمضان السكري، أب لثلاثة أولاد يعاني من تغيراتهم ومشاكلهم بعد أن كبروا.

حواء الساعة 12:

هي مسرحية كوميدية تتحدث عن رجل يتزوج من امرأة جميلة لكنه يكتشف أنها تتحول إلى عجوز في منتصف الليل، حيث شارك فيها حسن مصطفى مع فؤاد المهندس وشويكار وإبراهيم نصر وغيرهم.

أخطر رجل في العالم: هو فيلم كوميدي يروي قصة رجل يستخدم قوة خارقة لإنقاذ العالم من المجرمين، شارك فيه حسن مصطفى مع فؤاد المهندس.

رأفت الهجان:

هو مسلسل درامي تاريخي يحكي قصة جاسوس مصري في إسرائيل، قام حسن مصطفى بدور ضابط إسرائيلي.