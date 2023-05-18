الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إبراهيما نداي يمنح الزمالك التقدم على أسوان في نهاية الشوط الأول

الزمالك وأسوان
الزمالك وأسوان

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وأسوان في الجولة 28 من بطولة الدوري، بتقدم الفريق الأبيض بهدف.

سجل إبراهيما نداي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

الزمالك بدأ المباراة بضغط قوي، وسدد إبراهيما نداي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس عمرو حسام ثم تابعها مصطفى شلبي بتسديدة مرت مباشرة لخارج الملعب.

في الدقيقة الرابعة، لعبت الكرة قصيرة من الركلة الركنية ووصلت للاعب أحمد خالد الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الخامسة رافائيل أياجوا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

واستمرت المحاولات متبادلة من جانب الفريقين، حيث سدد بلال السيد من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد صبحي بثبات.

في الدقيقة 25 حمزة المثلوثي ارسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء حاول سيف الدين الجزيري تسديدها برأسية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب.

أحمد خالد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الحارس محمد صبحي بقبضة يده وتابعها محمد حمدي زكي بتسديدة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل إبراهيما نداي هدف التقدم لصالح الزمالك بعد عرضية من شيكابالا سددها زيزو قبل أن تصطدم بمدافع أسوان ويتابعها إبراهيما نداي بقدمه اليسرى في الشباك.

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