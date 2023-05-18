الدكتور أشرف تمام: المذاهب الفقهية كانت تبحث التوازن بعد انتهاء "العلاقة الزوجية"

قال الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن جميع المذاهب الفقهية كانت تبحث التوازن بعد انتهاء العلاقة الزوجية بين الأب والأم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.

وتابع أنه منذ عام ٢٠٠٠ والقوانين الصادرة تعظم من مكانة الأم على حساب الأب وذويه.

واختتم: "إذا أردنا نقل الوصاية للأم بعد الأب في حالة الوفاة فيجب نقل الحضانة للأب عند سقوطها عن الأم".

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».