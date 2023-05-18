عبد الفتاح يحيى يطالب القائمين على الحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين

طالب عبد الفتاح يحيى ممثل عن مؤسسة قضايا المرأة، من القائمين والداعين للحوار الوطني بالإفراج عن المحبوسين .

وقال يحيى خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» إن قانون الوصاية يمثل اعتداء صارخ على حقوق المرأة وذلك لحرمانها عدد كبير من الحقوق منها عدم التصرف في أموال اولادها.

وأردف أن قوانين الأسرة في حاجة إلى تعديلات، مطالبا بضرورة أن تكون الولاية مشتركة بين الأب والأم حال وجودهما، وأيضا بعد الوفاة تؤول الولاية إلى الطرف الآخر.

وأكمل نرى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة الماسة لحياة المواطنين بشكل مستمر، مختتما: "نأمل أن يكون قانون الأحوال الشخصية موضع نظر بالحوار الوطني وأن يقوم على العدالة والانصاف .

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.