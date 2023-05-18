تحقيقات موسعة فى العثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء

تجري جهات التحقيق بالزاوية الحمراء تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب يخلو من ثمة وجود إصابات ظاهرية، ويكثف رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.