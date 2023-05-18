محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الحمام بتكلفة 2 مليون جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مبنى الإدارة الاجتماعية بمدينة الحمام بمساحة إجمالية 300م٢ وتكلفة نحو 2 مليون جنيه لتخدم أهالي مركز الحمام.

جاء ذلك بحضور النائب صالح سلطان والنائب رزق جالا والنائب رزق علواني وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام،

وتضم الإدارة وحدات الحمام أول وثان مع توفير خدمات وإجراءات التضامن الاجتماعي للمواطنين وربطها إلكترونيًا لسرعة تقديم الخدمات.

ووجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الحمام بدراسة تسيير أتوبيس مشروع نقل جماعي لنقل الموظفين والأهالي إلى منطقة حفر الباطن حيث توجد الإدارة الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وكذلك توفير مقاعد جلوس للمواطنين خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لهم.

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