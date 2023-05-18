عضو "صحة النواب": مناقشات "الحوار الوطنى" ستقدم حلولًا جذرية لمشكلات المجتمع (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن جميع القضايا التي تناولتها اجتماعات الحوار الوطني، اليوم الخميس، سواء التى تختص بالوصاية أو الهوية الوطنية، كانت في غاية الأهمية، والمقترحات المقدمة جميعها تسهم في وضع حلول جذرية لهذه المشكلات.

وأشار «محسب»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إلى أن المقترحات تسهم في الوصول إلى حلول جذرية للأزمات التي يعاني منها المجتمع.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد زايد، مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وتخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وناقش اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، العديد من القضايا، أبرزها مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.

وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني أن نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية تأتي في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يُكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.