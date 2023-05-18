جامعة طنطا تستضيف الاجتماع التنسيقي لإطلاق تحالف إقليم الدلتا

استضافت جامعة طنطا مساء أمس، اجتماعًا تنسيقًا لإطلاق تحالف إقليم الدلتا بمشاركة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والقائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة شادن معاوية، قائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، والدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة السلام، وذلك تمهيداً لتوقيع برتوكول تحالف اقليم الدلتا.

واستعرض رؤساء الجامعات الإطار الاستراتيجي للتحالف في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة الصياغة النهائية للأهداف الاستراتيجية ومحاور الخطة التنفيذية وآليات وسياسات التنفيذ المقترحة.

وحضر الاجتماع الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي.

كما شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والذي عُقد برئاسة الدكتور سامى هاشم، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، الخاصة بجامعة طنطا ومستشفياتها.

وأشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا بجهود لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مؤكداً أن اللجنة ناقشت مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تمت زيادة موازنة الجامعة بنسبة ٢٥٪؜ عن العام الماضى لدعم قطاعي التعليم والصحة فى ضوء رؤية وخطة الجامعة الاستراتيجية، لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.