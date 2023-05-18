مصرع سيدة وطفلها فى تصادم سيارتين بطريق الـ21 غرب الإسكندرية

توفيت أم ونجلها دهسًا، تصادف مرورهما أثناء حادث تصادم بين سيارة صرف صحي مدمجة وسيارة أجرة صغيرة الحجم "تمناية"، وذلك بمنطقة ميدان الكيلو 21 غرب الإسكندرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بحادث بميدان الكيلو 21 بدائرة القسم بين سيار تابعة لشركة الصرف الصحي وسيارة أجرة "تمناية" ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم رفقة سيارات الإسعاف ومسئولي حي العجمي.

- نتائج المعاينة

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة مدمجة تابعة للصرف الصحي و"تمناية"، وأثناء محاولة سيارة الصرف الصحي تفادي التصادم بسيارة أخري قامت بدهس أم ونجلها 8 سنوات، مما أدي لوفاتهما في الحال، وتوقفت الحركة المرورية بالطريق جراء الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة عقب قيام ضباط إدارة البحث الجنائي بمعاينة الحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.