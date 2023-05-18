الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وأسوان الليلة

جريدة الدستور

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وأسوان المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو لمواجهة أسوان بالدورى، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

مباراة الزمالك واسوان استاد القاهرة الدولى الزمالك

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