محمد الباز يدعو المصريين لعدم تداخل الأدوار: كل واحد يبص فى ورقته

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن أزمة "تداخل الأدوار" وما ينتج عنها من إرباك في صفوف أي مجتمع.

وقال محمد الباز، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برمه" على إذاعة “نغم إف إم”: "كل واحد له دور محدد، والدور المحدد يكون بسبب تعليمه وثقافته والبيئة الاجتماعية التي ينتمي إليها، والمجتمعات والأوساط التي يتحرك وسطها".

وأضاف: "المجتمعات تستقيم وتستقر وتتقدم للأمام حين يلعب كل فرد الدور المناسب له والمكلف به، ولا يجوز أن يغفل أحد دوره، أو يتكاسل عنه أو يتبادله مع دور مَن حوله".

وأكد الباز أن تداخل الأدوار يخل بالمعادلة العامة للمجتمع، وهذا ما حدث بعد ثورة يناير "وهذا ليس هجوماً على “يناير 2011. رأينا حينها دور الحكومة ودور الشعب حدث بهما تداخل يكاد يصل إلى التبادل، فالحكومة كانت تسمع للشعب والشعب يفعل ما يريده”، موضحاً: "كنا نسمع أحدهما يقول أنا أقدر أحل مشاكل البلد دي كلها في 10 دقايق".

واستطرد: “خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية كان ظاهراً أمامنا تداخل الأدوار، إحنا مش بنهاجم الناس، ولكن بنوصف الحالة التي نعيشها.. مواطن بيغلي السعر ومواطن آخر بيتخلى عن دوره الرقابي وهو كان من الممكن الإبلاغ عنه ليكون عبرة”.

وأكد: “البلد مش محتاجة تداخل أدوار لأنها تربك الصفوف”، متابعاً: "عندنا حكمة مصرية متأصلة (بص في ورقتك) وهي تعبير واضح عن إلزامية أن الجميع يفعل دوره المحدد".