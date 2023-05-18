الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموافقة على بدء إجراءات التقنيين لـ134 طلبًا على أراضي أملاك دولة بالمنيا

أبو زيد يعقد أجتماع
أبو زيد يعقد أجتماع لجنة البت بالمنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، المستشار دكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة ، اللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الامن ، العميد أركان حرب ايهاب سيد بكري المستشار العسكري للمحافظة، ، والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

أكد نائب المحافظ ، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 134 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 .

وشدد نائب المحافظ، على تسريع وتيرة العمل وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواطنين من خلال فحص الملفات واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات لنهو أكبر عدد من ملفات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، حرصاً على تحقيق الصالح العام وتطبيق أحكام القانون.

ومن جهته؛ أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على عدد من حالات التقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي والشرقي، وأراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام، بعد استيفاء الضوابط والشروط.

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نائب محافظ المنيا أجتماع لجنة البت الموافقة علي بدء تقنين 134 طلبا علي أراضي أملاك الدولة المهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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