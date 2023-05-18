ضحى عاصى لـ"صالون التنسيقية": يجب دعم الطيران الخاص لينافس الشركات الأجنبية

قالت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن فكرة تطوير المتاحف عظيمة، لكن الأهم من ذلك هو كيف نستطيع أن نجذب السائح لهذه المتاحف وبأي طريقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول "الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار السياحي"، ضمن ملفات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وقالت "عاصي"، إن هناك مشاكل كثيرة تتمثل في عدم إمكانية إصدار تراخيص شركات سياحية جديدة منذ فترة كبيرة، وكذلك مشاكل تتعلق باحتكار بعض شركات الطيران الأجنبية منذ مدة طويلة لتسفير السائحين الروس لمصر، وهم يمثلون أكبر سوق للسياحة في مصر منذ 10 سنوات، مما يتطلب دعم الطيران الخاص المصري لينافس هذه الشركات الأجنبية.

وأكدت "عاصي" أهمية تعامل الدولة مع قطاع السياحة بجدية أكبر، لأنها مصدر من أهم مصادر الدخل القومي، وطالبت بضرورة أن تمد كل وزارة في الحكومة وزارة السياحة بورقة عن كيفية استغلال فرص ما تقدمه الوزارة في مجال السياحة.

وأشارت إلى أنه يجب مساعدة أبناء المصريين في الخارج على إنشاء شركات سياحة تكون وظيفتها جلب السياح لمصر وهم أجدر الأشخاص بذلك.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن، ودكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة بحزب العدل، ودكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي تضمها أجندة الحوار الوطني.