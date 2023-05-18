الحب أولا.. لماذا رفضت شقيقة الأميرة ديانا الزواج من الملك تشارلز؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن زواج الملك تشارلز الثالث من إحدى فتيات عائلة آل سبنسر كان حتميًا، ولكن الأميرة ديانا لم تكن اختيار ولي العهد آنذاك، فكان من المفترض أن تكون الليدي سارة الشقيقة الكبرى لديانا هي أميرة ويلز المستقبلية.

تاريخ مختلف

وتابعت الصحيفة، أنه في حال وافقت سارة على الزواج من تشارلز في هذا التوقيت لاختلف كل شئ الآن، ولكن في 17 مايو 1980 تزوجت من نيل مكوركوديل، وهو مزارع وضابط سابق في كولد ستريم جاردز، في جريت برينجتون، نورثهامبتونشاير.

أفادت أن الليدي سارة اختارت هي زوجها إقامة حفل زفاف متواضع في كنيسة القديسة ماري الصغيرة بالقرب من ألتورب، مقر أسلاف سبنسرز، مع حفل الاستقبال التالي في منزل العائلة، وفي يوم زفافها، ارتدت سارة، البالغة من العمر الآن 68 عامًا، فستانًا من الدانتيل برقبة عالية جنبًا إلى جنب مع تاج عائلة سبنسر الشهير وباقة كلاسيكية من الزهور البيضاء، حيث تم تصميم تاج عائلة سبنسر من قبل Garrards، بتصميم متقن من الزهور المنمقة المزينة بالماس في ترصيعات فضية، يُقال إنه يعود إلى القرن الثامن عشر، وقد تم تقديمه إلى جدة ديانا، سينثيا من قبل قريب بعيد، وتم منحه إليها كهدية زفاف في عام 1919.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما كانت جميع أخوات سبنسر الثلاث يرتدين غطاء الرأس في أيام زفافهن، فإن والدتهن، فرانسيس شاند كيد، لم ترتديه عندما تزوجت من عائلة سبنسر في عام 1954، وبالرغم من أن الأميرة ديانا لم تكن وصيفة الشرف في حفل زفاف شقيقتها الكبرى، فإن ابنة الأميرة مارجريت التي تدعى سارة تشاتو كانت كذلك.

وأوضحت الصحيفة أن سارة لا تزال متزوجة من زوجها حتى الآن ولديها منه 3 أطفال إميلي جين مكوركوديل وسيليا روز مكوركوديل وجورج إدموند مكوركوديل، وتتمتع سارة ونيل بحياة هادئة نسبيًا بالقرب من جرانثام ، لينكولنشاير، حيث عملت لمدة عام واحد في منصب كبير عمدة لينكولنشاير في عام 2009.

وتابعت أنه كان يمكن أن تتغير حياة الليدي سارة بشكل كامل إذا ما وافقت على الزواج من الأمير تشارلز آنذاك، إلا أنها رفضت هذا الزواج وفضلت الزواج من حبيبها الضابط السابق.

وقالت سارة التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا آنذاك: "لا توجد فرصة لدي للزوج من ولي العهد الأمير تشارلز، لا أحبه ولا يمكنني التزوج من رجل لا أحبه حتى لو كان ملك بريطانيا المستقبلي".

وتابعت: "بالفعل سألني عن الزواج ورفضت العرض، فأنا واقعة في غرام شخص آخر وسأتزوجه".

وأوضحت الصحيفة أن الليدي سارة هي من دبرت لقاء الأميرة ديانا بأمير ويلز آنذاك، فكانت تعلم أن شقيقتها ستقع في غرامه سريعًا.