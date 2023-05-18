"صرف الإسكندرية" تستطلع أراء المواطنين في الخدمات المقدمة بمختلف مناطق المحافظة

أجرت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، استطلاع رأي بحملات استطلاع للمواطنين بمختلف مناطق الإسكندرية.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة قامت باستطلاع رأي جمهور العملاء بمختلف مناطق المحافظة حول الخدمات التي تقدمها الشركة بهدف الوقوف علي السلبيات أو المعوقات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

- الاستطلاع يستهدف قياس مستوى رضا العملاء عن المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمة

وأضاف "نافع" خلال بيان اليوم، أن الاستطلاع يستهدف قياس مستوى رضا العملاء عن المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمة، ومدي الاستجابة، وأداء العاملين، والإجراءات المطلوبة لأنهاء الخدمة.



كما أشار إلى قيام فريق التوعية بتوزيع "بروشورات" للعملاء، تحمل عدداً من رسائل التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف والحفاظ بمشروعات الدولة للبنية التحتية، وتهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

ولفت إلى تنوع قنوات التواصل بين الشركة مع جمهور عملاءها التي تشمل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتطبيق "واتس اب" على الرقم 01201175175، والخط الساخن 175 لاستقبال شكاوي المواطنين.

وكان رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد تفقد ، أول أمس، محطة معالجة خورشيد والزوايدة وتوسعاتها، واللاتي تعملان بطاقة تصميمية 50 ألف م3/ يوم، لمتابعة سير العمل بالمحطة والاطمئنان على كفاءتها ومدي جاهزيتها الفنية.

وأكد على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها وضرورة اجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقا للخطة الزمنية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

استطلاع راي الجمهور في خدمات الصرف الصحي

استطلاع راي الجمهور في خدمات الصرف الصحي

استطلاع راي الجمهور في خدمات الصرف الصحي