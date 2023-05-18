الخميس 18 مايو 2023
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"أواني لحفظ الأحشاء".. تفاصيل الكشف الأثري الجديد في إهناسيا ببني سويف

جريدة الدستور

كشف الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف آثار الإسكندرية، تفاصيل الكشف الأثري الجديد في إهناسيا ببني سويف، موضحًا أن إهناسيا المدينة تعد من أهم المواقع الأثرية وكانت عاصمة لمصر في عصر الأسرتين التاسعة والعاشرة.

وأضاف "عبدالبصير" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أنه تم العثور على 4 أواني قنوبية وهي الأواني التي تحفظ أحشاء الشخص المتوفى، متابعًا: "عندما يموت الشخص في مصر القديمة كانوا يأخذون الأحشاء الداخلية ويضعوها في تلك الأواني".

وتابع:"فترة حكم الأسرتين التاسعة والعاشرة كانت تسمى بعصر الانتقال الأول، حيث كانت تلك الفترة مضطربة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، على سبيل المثال كان هناك 70 ملكًا حكموا في 70 يومًا".

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