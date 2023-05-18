انتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل مخبز في حلوان

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي، لبيان سبب حريق نشب داخل مخبز في مدينة حلوان، دون وقوع أي إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل مخبز بدائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.