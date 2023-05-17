الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعية إسلامى: إخراج الصدقات ومساعدة الناس سبب مباشر فى سعة الرزق

الشيخ حازم جلال
الشيخ حازم جلال

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن التوفيق بيد الله لكنه لا يسعى مع أحد، لذلك فإن مقولة " اسعى ياعبد وأنا اسعى معاك" خاطئة تمامًا، فالله يوفق ولا يسعى.

حب المال 

وأكد الشيخ حازم جلال، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الله سبحانه وتعالى يُنزل الرزق بقدر ما يشاء سبحانه، حتى لا يسعى الناس في الأرض مفسدين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابة العزيز "ويحبون المال حبا جما". 

وأضاف الداعية الإسلامي أن مساعدة الفقراء والمساكين من أسباب الرزق، ولهذا جاء في الحديث الشريف "والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه "، ولهذا مساعدة الآخرين سبب مباشر في توسيع الأرزاق. 

منح الصدقة

وتابع: "الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقنا بالمال، والله سبحانه هو الذي أمرنا بالإنفاق من أجل حل الأزمات والعثرات، فالصدقة لها الكثير من المنح والعطايا التي تعود على مخرجها".

 

حازم جلال حب الصدقات توسيع الأرزاق اخر النهار النهار

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