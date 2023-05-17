وزير الخارجية السعودي: نحث طرفي النزاع بالسودان على الحوار

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إننا نؤكد أهمية ترسيخ اتفاق إعلان جدة من طرفي النزاع بالسودان.

وأضاف وزير خارجية السعودية خلال اجتماع مع مجموعة الاتصال بشأن السودان: “نحث طرفي النزاع على الحوار”.

وكان وزير الخارجية، أعرب عن أمله في أن تحقق القمة العربية في جدة التطلعات المرجوة منها، مرحبا في الوقت ذاته بالمشاركة السورية في القمة.

وقل: "يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق تحتم علينا الوقوف صفا واحدا، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة ومستقرة تنعم بالخير والرخاء".