ذبحه أثناء صلاة الجمعة.. جنايات الدقهلية تودع المتهم بمستشفى الأمراض العقلية

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إيداع المتهم بقتل خياط داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لبيان سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة وبعدها، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد لشهر سبتمبر المقبل لنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف إسماعيل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار ‏وسام ماهر والمستشار عبدالله عبدالله مطاوع بحبح ، و المستشار السيد عبده محمد في القضية رقم 19733 لسنة 2022 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 2581 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "صابر. ف. ع. ع"، محبوس، 35 عامًا، فلاح ومقيم بقرية ميت السودان، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعد ذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى حيث ما أيقنه مكان تواجده بأحد دور العبادة ودلف إليه وظل ماكثًا مراقباً بحركة المجني عليه وما أن تحقق له مراده إستل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه سدد له طعنة استقرت في رقبته.

كما أورد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحين أبيضين "سكينتين" والمستخدمين في الجريمة، ودنس مبنى معد لإقامة الشعائر الدينية "دور العبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان".

وأدلى أشرف عزمي، 38 عاماً، عامل كاوتش، بشهادة أمام النيابة العامة بأنه حال تواجده بالمسجد لأداء فريضة صلاة الجمعة وأثناء إلقاء الإمام الخطبة الثانية، أبصر المتهم حال قيامه بتغيير مكان جلوسه عدة مرات حتى دنى من المتوفي وأشهر سلاح أبيض وتعدى على المجني عليه حال جلوسه أرضاً وسدد له طعنة برقبته من الناحية اليمني.