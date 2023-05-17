الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسنى يطرح ثانى البوسترات الدعائية لفيلم "تاج" تمهيدًا لعرضه فى عيد الأضحى

بوستر فيلم تاج
بوستر فيلم تاج

طرح النجم تامر حسني ثانى البوسترات الدعائية الرسمية لأحدث أعماله السينمائية فيلم "تاج" المقرر طرحه بدور العرض نهاية يوليو المقبل، وتحديدًا يوم 28 مع بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

ونشر تامر صورة البوستر الرسمي للفيلم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، معلقًا: «نهاركم جميل بإذن الله الصورة الرسمية التشويقية الثانية لفيلم تاج».

وظهر تامر على البوستر الدعائي مرتديًا قناعًا يخفى وجهه واقفًا وفى خلفيته أحد الأهرامات.

وكان قد ظهر بوستر فيلم «تاج» الأول بطريقة كرتونية له مرتديًا قناعًا يجلس مستلقيًا وفي خلفيته يظهر برج القاهرة، وعلق حينها قائلًا: «البوستر الدعائي التشويقي لفيلم تاج قريبًا إن شاء الله، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، تابعوا كل أخبار فيلم تاج على هاش تاج تاج».

تفاصيل وأحداث فيلم "تاج" 

تدور أحداث فيلم "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، فيما تجسد الفنانة هالة فاخر شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختلفة، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تماما بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم.

صناع وأبطال فيلم تاج 

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم محمد لطفى، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبدالعظيم، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، ومجموعة أخرى من الفنانين، والفيلم هو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ومن تأليف وبطولة تامرحسني، وإخراج سارة توفيق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى، وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وأحمد عزمى وتميم عبده وسمر محمد متولى وعمرو صحصاح وعاليا راشد وشهد الشاطر، وآخرون.

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