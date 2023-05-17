الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيهاب وهبة: قرارات الأعلى للاستثمار ستسهم فى رفع معدلات الإنتاج

النائب إيهاب وهبه
النائب إيهاب وهبه

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بعثت برسالة واضحة بأن الدولة حريصة وجادة على تذليل العقبات والتحديات التى تواجه زيادة الاستثمارات وخاصة فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح وهبة، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات القوية ستسهم فى دفع المزيد من الاستثمارات لمصر لانتعاش الاقتصاد وزيادة دعم المستثمرين ورفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ ، مع تحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا على أهميتها في ظل الظروف والأوضاع العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ليست الخطوة الأولى التي اتخذتها القيادة السياسية لتحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية خلق مقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.

وذكر وهبة، أن قرارات الـ22 الصادرة عن اجتماع المجلس، أمس، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ وخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة.

ولفت النائب إلى أن القرارات ستسهل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتقدم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، بجانب أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر.

النائب إيهاب وهبه برلمانية الشعب الجمهورى مجلس الشيوخ المجلس الأعلى للاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي تذليل العقبات

الأكثر قراءة

"تعليم الإسماعيلية" يعلن موعد إعلان نتائج امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية

"تعليم كفر الشيخ": لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

البورصة تواصل هبوطها الحاد وتخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تأجيل دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض لـ28 مايو

بعد الإصابة فى "السمانة".. مدة غياب محمد الشناوى عن حراسة عرين الأهلى

"إعادة تدوير المخلفات المنزلية".. ندوة إعلامية بمركز النيل بزفتى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟