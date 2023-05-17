الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غرق طفل فى ترعة كفرعمار بالعياط

غرق طفل
غرق طفل

لقي طفل 6 سنوات مصرعه غرقًا في مياه ترعة كفر عمار بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه ترعة كفرعمار بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة "محمود ربيع أبوالفضل"، 6 سنوات، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ترعة كفر عمار مركز شرطة العياط محافظة الجيزة

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