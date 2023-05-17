كاف يغرم الأهلى 120 ألف دولار على خلفية أحداث مباراته أمام الهلال السودانى

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تغريم نادي الأهلي 120 ألف دولار، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وكانت إدارة الهلال السوداني قد تقدمت بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق من الشهر الماضي، تزعم فيها تعرض لاعبي فريقها لهتافات عنصرية، من قبل جماهير الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الشهر الماضي.

وحسب الخطاب المرسل من جانب "كاف" لإدارة الأهلي، فإنه تم تغريم "القلعة الحمراء" 20 ألف دولار، لرمي الزجاجات على لاعب الفريق الضيف، بالإضافة إلى غرامة قدرها 100 دولار، بسبب الإخلال بالنظام.

كما برأت لجنة الانضباط بـ "كاف" إدارة الأهلي من وجود أي شبهة للعنصرية من قبل جماهيرها تجاه لاعبي الهلال السوداني.

وأشار "كاف" في خطابه، إلى أن الأهلي مطالب بسداد قيمة الغرامة، في غضون ستين يومًا من تاريخ إرسال القرار، مضيفًا أن الأهلي يمكنه الطعن على هذا القرار أمام لجنة الاستئناف، في غضون ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار بالقرار.

وكان الأهلي قد تغلب على ضيفه الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الشهر الماضي، على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليعبر ممثل الكرة المصرية، حينها إلى الدور ربع النهائي للبطولة.