الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

6000 فرصة عمل فى ملتقى التمكين الاقتصادى بأسيوط

ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملتقى فرصة للتمكين الاقتصادي، يوفر أكثر من 6000 فرصة عمل من خلال أكثر من 40 شركة من داخل وخارج أسيوط في العديد من القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية وغيرها.

وأضافت أن الملتقى يدعم عمليات التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامجى الدعم النقدي "تكافل وكرامة " لتحسين ظروفهم الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة، كما أنه ينظم فى إطار مشروع "تشغيل الشباب في مصر"، والمنفذ بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

وأوضحت القباج أن استراتيجية عمل الوزارة فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين تنطلق من منظور اجتماعي واقتصادي ويعد الدعم النقدي للفئات المستهدفة جزءا منها باستهداف التأكيد على إعلاء قيمة العمل، حيث يقوم برنامج فرصة كإحدى استراتيجيات عمله بتنفيذ جلسات دعم وتحفيز للمستفيدين إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج وسلاسل القيمة لإحداث التحولات التنموية المستهدفة، ويواكب ذلك استغلال الموارد البيئية وتكوين وحدات انتاجية قادرة على الاستقلال الاقتصادى والتحول للاقتصاد الأخضر والحصول علي فرصة عمل ملائمة من خلال سلاسل الإنتاج.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة يعد آلية من آليات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادى، ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا، ويهدف أيضا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.

الاستقلال الاقتصادي التضامن الاجتماعي التمكين الاقتصادي الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعي الحكومة النرويجية

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