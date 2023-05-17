الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تنظم ملتقى للتوظيف بالشراكة مع "القوى العاملة"

ملتقى التشغيل
ملتقى التشغيل

شهدت محافظة أسيوط، انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعي "فرصة للتمكين الاقتصادي"، حيث نظمت الملتقى وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وإريك أوشلان مدير فريق العمل اللائق بشمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر  واريتريا.
 
ووفر الملتقى الذى نظم بحديقة الفردوس بمحافظة أسيوط أكثر من ٦٠٠٠ فرصة عمل من خلال أكثر من ٤٠ شركة من داخل وخارج أسيوط، في العديد من القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية وغيرها مثل السياحة والفنادق، الأعمال الخدمية، الصناعة، الزراعة، الأغذية، الملابس، الدهانات والاستثمار العقاري، متضمنة توفير تأمين صحي، وبدل انتقال والعديد من المزايا لراغبى العمل، إضافة إلى هذا شهد الملتقى تقديم عدد من الخدمات الخاصة بالوزارة من حملات توعوية لصندوق مكافحة الإدمان وخدمات خاصة بتكافل كرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة.

هذا وهدفت فعاليات الملتقى إلى توفير فرص عمل لائقة وتعزيز فرص التوظيف للشباب في محافظة أسيوط، حيث يشمل الملتقى العديد من الأنشطة والخدمات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم اقتصاديًا.
 
وقامت شركات القطاع الخاص بالمحافظة وخارجها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها واستلام طلبات الباحثين عن العمل خلال فعاليات الملتقى، كما تم تقديم خدمات توظيفية أخرى مثل التأهيل للمقابلة الشخصية وتعريف الباحثين عن العمل بحقوقهم وواجباتهم في مكان العمل وتقديم خدمات التوجيه المهني والمشورة للشباب الباحثين عن عمل، كما تضمن الملتقى تلقى طلبات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاص ضمن نسبة 5 % بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديا.
 
 

الشباب في مصر الخدمات المتكاملة الخدمات الخاصة السياحة والفنادق التمكين الاقتصادي التضامن الاجتماعي

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