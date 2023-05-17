"عصر جديد للاستثمار فى مصر" الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

في صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "عصر جديد للاستثمار في مصر"، أن الرئيس السيسي ترأس أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد، في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلى والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضًا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

ونقلت "الأهرام" عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير.

وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس السيسي أكد تطلع مصر لتفعيل أطــر الــتــعــاون المشترك مع موريتانيا على مختلف الأصــعــدة، خاصة في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها الــشــركــات المصرية خــبــرات كبيرة خلال السنوات الماضية، وكذلك تقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كل المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس، أمس، محمد سالم ولــد مـــرزوك، وزيــر الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة.

وصـــرح المستشار أحــمــد فهمى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الوزير الموريتاني سلم خلال اللقاء رسالة خطية إلى الرئيس مــن أخــيــه رئــيــس موريتانيا محمد ولد الــغــزوانــى، تضمنت الإعـــراب عــن تقدير موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبًا، ولدورها الرائد على المستويين العربي والإفريقي، وتــأكــيــد الــحــرص عــلــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تــطــورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وتحت عنوان "بتوجيهات من السيسي: مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السوداني الشقيق"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، في صفحتها الأولى، أن طائرتي نقل عسكريتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان، محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

وفي السياق نفسه، سافر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان، يأتي ذلك تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وانطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

وعن الوضع في السودان، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه مع دخول الحرب في السودان شهرها الثاني، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم أمس، فيما سمع دوي انفجارات بمناطق عدة متفرقة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في الوقت الذي اتهم فيه الجيش السوداني قوات الدعم السريع باقتحام وسرقة مقار بعض السفارات والاعتداء على مطرانية الخرطوم والكنيسة القبطية بأم درمان.

وأضافت الصحيفة أن سكانًا من الخرطوم أكدوا أن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة مع سعي الجيش لطرد عناصر الدعم السريع، كما أشاروا إلى أنهم سمعوا أصوات قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من مدينتي بحري وأم درمان المجاورتين.

وكانت العاصمة السودانية قد شهدت، أمس الأول، أيضًا اشتباكات وقصفًا جويًا في منطقة "شرق النيل" شرق الخرطوم، وفى مدينة أم درمان، على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين‪.‬

وفي شأن الداخلي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه استؤنفت أمس جلسات الحوار الوطني التي خصصت لقضايا المحور الاقتصادي، وتناولت الجلسة الأولى التي عقدتها لجنة العدالة الاجتماعية "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة"، بالتوازي مع الجلسة الثانية التي عقدتها لجنة السياحة تحت عنوان: "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها".

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن مصر لا تدخر جُهدًا في تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان، وهناك دفعة نوعية وزخم إيجابى للعلاقات المصريةــ الأذرية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب قوله- خلال كلمته أمام برلمان أذربيجان فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان، تلبيةً لدعوة من رئيسة البرلمان- إن مصر تنظر بعين الإعجاب والتقدير إلى ما حققته أذربيجان في عهد الزعيم الآذري الراحل حيدر علييف من تطور وتقدم في كل المجالات، والذي يواكب اليوم الذكرى المئوية لميلاده، مؤكدًا سعى مصر الراسخ لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان، وتبادل الخبرات خاصة في مجال البنية التحتية والذي حققت فيه مصر طفرة هائلة.

وتحت عنوان "صرف مرتبات مايو للعاملين بالدولة.. غدًا"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو الحالي للعاملين بالدولة غدًا، كما سيتم صرف مرتبات يونيو المقبل اعتبارًا من يوم 18 من الشهر نفسه والمتأخرات بدءًا من يوم 7 يونيو.

ونقلت الصحيفة عن طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قوله إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتحت عنوان "الضرائب: المصنعية تحدد القيمة المضافة على الذهب بصحبة الركاب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مصلحة الضرائب أكدت أن احتساب ضريبة القيمة المضافة على واردات المشغولات والسبائك الذهبية بصحبة الركاب القادمين من الخارج تتم وفقًا لقيمة المصنعية على الجرام، وأشارت إلى احتساب الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة بقيمة المصنعية المقر عنها الراكب بموجب فاتورة، أو وفقًا لقيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين مصلحة الجمارك وشعبة الذهب.

وذكرت المصلحة مثالًا توضيحيًا يفترض أن السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة بصحبة الراكب بوزن 200 جرام، وقد تحددت لها قيمة مصنعية 80 جنيهًا للجرام، وبذلك يكون إجمالي المصنعية 16000 جنيه، فيتم احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي، وهي 14% من قيمة المصنعية، أي (16000*14%=2240 )، ومن ثم، يدفع الراكب 2240 جنيهًا ضريبة قيمة مضافة لما معه من مشغولات ذهبية.