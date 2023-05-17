الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تمهيدًا لعرضه.. فريق عمل مسرحية "سيدتي أنا" يجري التحضيرات النهائية

داليا البحيري
داليا البحيري

منذ أيام قليلة دخل فريق عمل العرض المسرحى، “سيدتى أنا” التحضيرات النهائية تمهيدا لعرض المسرحية خلال موسم الصيف المقبل، والعمل يحمل توقيع وإخراج محسن رزق، وهو مأخوذ من العرض بجماليون، وتشارك في بطولته النجمة داليا البحيرى، والفنان الكبير نضال الشافعى.

وتجري الفنانة داليا البحيري، حاليًا البروفات النهائية لعرضها المسرحى الجديد سيدتي أنا، ضمن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح ‏جديد"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية علي خشبة المسرح القومي، وتجسد شخصية إليزا دوليتلت، ويشاركها الفنان نضال الشافعى في البطولة.

آخر أعمال داليا البحيري

الجدير بالذكر أن النجمة داليا البحيري لم تشارك في المارثون الرمضانى 2023، مؤكدة أن غيابها يعود إلى أن الأعمال التي عرضت عليها لم ترضً طموحها.

 

 

سيدتي أنا المسرحية داليا البحيري البروفات النهائية المارثون الرمضانى 2023

الأكثر قراءة

"الصحة" تُطلق 13 قافلة مجانية فى المناطق النائية ضمن "حياة كريمة"

حظك اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 لجميع الأبراج الفلكية

"الصحة" توقع مذكرة "GSK" العالمية للتعاون في تحسين الخدمات الطبية

ولاية واشنطن تكافح المخدرات بتشريع جديد

"الجادريان": ارتفاع الفوائد التي يجلبها الطلاب الأجانب إلى الاقتصاد البريطاني

تقرير أمريكى يدعو لزيارة القاهرة: مكان آمن وغنى بالمواقع الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

جلال حمام

هل يورط زيلينسكى الغرب فى حرب عالمية ثالثة؟

لواء.حمدى البطران

السوفييت.. ونكسة 1967

جمال-أسعد

الحوار.. وحرية التعبير عن الرأى

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"