تمهيدًا لعرضه.. فريق عمل مسرحية "سيدتي أنا" يجري التحضيرات النهائية

منذ أيام قليلة دخل فريق عمل العرض المسرحى، “سيدتى أنا” التحضيرات النهائية تمهيدا لعرض المسرحية خلال موسم الصيف المقبل، والعمل يحمل توقيع وإخراج محسن رزق، وهو مأخوذ من العرض بجماليون، وتشارك في بطولته النجمة داليا البحيرى، والفنان الكبير نضال الشافعى.

وتجري الفنانة داليا البحيري، حاليًا البروفات النهائية لعرضها المسرحى الجديد سيدتي أنا، ضمن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح ‏خلال عام ٢٠٢٣، تحت شعار "‏2023 ‏عام جديد... ومسرح ‏جديد"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية علي خشبة المسرح القومي، وتجسد شخصية إليزا دوليتلت، ويشاركها الفنان نضال الشافعى في البطولة.

آخر أعمال داليا البحيري

الجدير بالذكر أن النجمة داليا البحيري لم تشارك في المارثون الرمضانى 2023، مؤكدة أن غيابها يعود إلى أن الأعمال التي عرضت عليها لم ترضً طموحها.