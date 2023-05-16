الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 1.7 مليار دولار صادرات مصر لدول غرب أوروبا خلال شهرين

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر لدول غرب أوروبا بلغت 1.7 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 401.6 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول غرب أوروبا بنحو 523.2 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 449.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 73.6 مليون دولار، يليها الصادرات لأسبانيا والتى بلغت قيمتها 290.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 494.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 203.4 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر للمملكة المتحدة 284.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 165.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 118.7 مليون دولار، كما سجلت صادراتها لفرنسا 198.029 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 294.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 96.4 مليون دولار.

انخفضت الصادرات المصرية لهولندا إلى حدود 143 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 294 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 151 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات لألمانيا إلى حدود 121.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2023 مقابل 145.8 مليون دولار خلال أول شهرين من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 24 مليون دولار.

وأعلن جهاز التعبئة والإحصاء فى وقت سابق انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 48.2%، حيث بلغت قيمة العجز 2.10 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2022.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غرب اوروبا الاحصاء صادرات إيطاليا الصادرات المصرية

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