"عواد" يهدد بالرحيل عن الزمالك نهاية الموسم

أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفضه الجلوس على دكة البدلاء للحارس محمد صبحي.



‏وعقد عواد جلسة مع محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك، مؤكدا ضرورة مشاركته في المباريات بصفة أساسية بالتناوب مع صبحي.

‏وهدد عواد بأنه سيرحل عن الزمالك بنهاية هذا الموسم في حالة عدم مشاركته بصفة أساسية في المباريات القادمة

وأوضح صبحي وجهة نظره إلى عبدالمنصف مؤكدًا أن عدم مشاركته أساسي مع الزمالك كان سببا في استبعاده من المنتخب وسيؤدي لتراجع مستواه.



ومن جانب آخر، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،

جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام أوسوريو بمنح اللاعبين بعض التعليمات وطالبهم ببذل أقصى جهد وتنفيذ العمل المطلوب بكل دقة استعدادا للمباريات المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية متنوعة على هامش المران الذي أقيم اليوم.

وبدأت الفقرة بأداء تدريبات الركض حول الملعب لعدة دقائق تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء الجانب التأهيلي بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للفريق.

كماأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية على هامش المران .

وشهدت الفقرة الخططية التي قادها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأقيمت تقسيمة فنية بين فريقين بالتبادل مع الفريق الثالث بحيث يستمر الفائز داخل الملعب.

وقام أوسوريو ومعه مدحت عبد الهادي المدرب العام بمنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر أثناء التقسيمة وتوجيههم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.