ممثل التنسيقية يطالب بإطلاق تطبيق رسمي لوزارة السياحة يهتم بسياحة الفرد

قال النائب محمود فيصل، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحديث عن هدف ٣٠ مليون سائح يتطلب تحديد الآليات ونقترح إنشاء وحدة متخصصة بهذا الأمر لتحديد أوجه القصور والايجابيات وتحدد توصيات للمجلس الأعلى للسياحة.

ولأشار إلى مصر قادرة على احتمال ١٥ مليون سائح وحتى نصل إلى ٣٠ مليون فلا بد من خطة قصيرة الأجل "تدوير الليالي السياحية"، مع خطة تسويقية كبيرة بما يحقق زيادة عدد السياح.

وطالب بإطلاق تطبيق رسمي لوزارة السياحة يهتم بسياحة الفرد ويكون بشكل رسمي ويهتم بكل التفاصيل والمعلومات.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.