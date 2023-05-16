بعد ارتفاع التضخم والبطالة ببريطانيا.. حكومة ريشي سوناك تواجه أزمة سياسية

قالت تقارير بريطانية، إن الأجور في المملكة المتحدة فشلت في مواكبة التضخم المتصاعد ، حيث انخفض إجمالي الأجور - بما في ذلك المكافآت- بنسبة 4 في المائة سنويًا، ما ضعب من موقف حكومة ريشي سوناك.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم توظيف المزيد من البريطانيين بأسرع معدل على الإطلاق وسط إشارات تحذيرية بسبب التضخم حيث تشهد رواتب القطاع العام أعلى ارتفاع لها منذ 20 عامًا، وهو ما يضع حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك في ورطة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه في الوقت الذي ارتفعت فيه العمالة ، شهد معدل البطالة أيضًا ارتفاعًا مفاجئًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.9 في المائة.

- أزمة اقتصادية وسياسية

وجد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الأجور لا تزال تفشل في مواكبة التضخم المتصاعد ، حيث انخفض إجمالي الأجور - بما في ذلك المكافآت - بنسبة 4 في المائة سنويًا بالقيمة الحقيقية، لكن بنك إنجلترا سيشعر بالقلق من عدم وجود علامات تذكر على تباطؤ زيادة الأجور، وبلغ النمو في القطاع الخاص 7 في المائة وفي القطاع العام 5.6 في المائة - وهي ذروة منذ عام 2003.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤشرات الاقتصاد غير الجيدة واستمرار موجة الإضرابات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدارس والسكك الحديدية، وتم فقد 556 ألف يوم عمل بسبب النزاعات في مارس، ارتفاعًا من 332 ألف يوم في الشهر السابق، قد تُثير الغضب الشعبي من الحكومة.

وقال المستشار جيريمي هانت: "من المشجع أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا تاريخيًا، لكن الصعوبة في العثور على موظفين وارتفاع الأسعار يمثلان مصدر قلق لكثير من العائلات والشركات".

وتابع: "لهذا السبب يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف ومساعدة الأسر في تكاليف المعيشة، مع تقديم إصلاحات رعاية الأطفال لدينا ودعم كبار السن والمعوقين الذين يرغبون في العمل".

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات مسؤولي الحكومة لم تتضمن أي مخططات للعمل مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في المملكة المتحدة، ففي علامة أخرى على ضعف سوق العمل، أظهرت أرقام PAYE أول انخفاض في عدد العاملين في جداول الرواتب منذ فبراير 2021.