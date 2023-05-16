الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تنظم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت جامعة سوهاج حفلاً لتكريم عدد من الأمهات المثاليات بالهيئة التدريسية، والهيكل الإداري، وأمهات الطلاب المميزين في البرامج التعليمية، وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تكريم ٣٠ أُمًّا مثالية، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الآداب ومقرر فرع مجلس المرأة بسوهاج، الدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الأسبق، النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، و صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والأمهات المكرمات والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

 

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة على ان إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم هذا الحفل سنوياً تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبناءها، فهي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل ما لديها من أجلهم، لافتاً الي أهمية قيمة الأم في الحياة والمجتمع كما جاء وصفها في الكتب السماوية والأحاديث النبوية الشريفة.

 

وفي كلمته هنأ الدكتور عبد الناصر يس جميع الأمهات المكرمات من عضوات هيئة التدريس والإداريات وأولياء أمور الطلاب الفائقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على أن هذا التكريم هو اعترافاً من الجامعة بجهود ومشاق الأم التي سهرت وربت وتحملت صعاب الحياة وأثرت إيجابياً في حياة أبنائها ومن حولها، مشيراً إلى أنه تم اختيار الأم المثالية من عدة مجالات منها الأم المثالية من أولياء أمور الطلاب المتميزين، من عضوات هيئة التدريس، أولياء أمور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أولياء أمور العاملين بالإدارات المختلفة بالجامعة، ومن العاملات بالإدارات المختلفة بالمركزية و الكليات، المدن الجامعية، المستشفى الجامعي ومركز التعليم المدمج، الأم البديلة المثالية للطلاب، بالإضافة الي عضوات هيئة التدريس، العاملات بالإدارات المختلفة والأم المثالية من الخدمات المعاونة على مستوى الجامعة.

 

وأوضح صبري محمد انه تم اختيار ٣٠ اماً مثالية على مستوى كليات الجامعة والإدارات المختلفة، وذلك بناءاً على مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بإدارة رعاية الشباب المركزية، مضيفاً إنه تم تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظة، تكريم أم الشهيد بالمحافظة، تكريم عدد ٣ أمهات من أولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة الذين تم ترشيحهم من خلال مركز نور البصيرة.

 

وأضافت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات أن لجنة التحكيم للمسابقة ضمت كلاً من الدكتورة سحر وهبي الأستاذ المتفرغ بقسم الإعلام بكلية الآداب ومقرر مجلس المرأة بفرع سوهاج، النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وأسماء عمر مدير الإدارة.

إدارة رعاية الشباب أعضاء هيئة التدريس والعاملين الاحتياجات الخاصة الأستاذ المتفرغ الامهات المكرمات الأمهات المثاليات التعليم والطلاب

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