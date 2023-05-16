ممثل مستقبل وطن بالحوار الوطنى: مصر نجحت فى زيادة السياح إلى 12 مليون سائح

قالت أماني أنيل، ممثل حزب مستقبل وطن بجلسات المحور الاقتصادي من الحوار الوطني، إن القطاع السياحي واجه عدة تحديات في السنوات الأخيرة خاصة مع أزمة جائحة فيروس كورونا، ولكن نجحنا في استعادة عافية السياحة بفضل جهود الحكومة.

وأضافت ممثل مستقبل وطن: "نجحت مصر في زيادة السياح إلى ١٢ مليون سائح في ٢٠٢٢ بفضل المشروعات السياحية الكبرى التي ساهمت في إعادة صياغة الخريطة السياحية".

ونوهت: "مصر تمتلك ممتلكات سياحية كبرى نالت إشادات دولية، ولكن نتطلع إلى مستقبل أفضل لهذا القطاع".

وأكلمت: "الدولة خلقت أنماطًا سياحية جديدة مثل مسار العائلة المقدسة، ونتطلع إلى الاهتمام بالسياحة العلاجية والترويج المقاصد السياحية بالاستفادة من السوشيال ميديا والجاليات المصرية في الخارج".

وأكدت: "السياحة مستقبل الأمة وآمالها، ومصر تمتلك النوابغ والقدرات حتى تحقق طفرات جيدة في هذا القطاع".

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وانطلقت، اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣، أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي، مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي.