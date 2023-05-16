الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أليكو" تُحقق 7.1 مليون جنيه أرباحًا فى الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة الاستثمار العقاري العربي- أليكو، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 7.17 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.04 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 17.55 مليون جنيه، مقابل 11.88 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن شركة الاستثمار العقاري العربي- أليكو، سجلت صافي ربح بلغ 6.28 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 6.68 مليون جنيه في 2021.

الشركات التابعة الشركات الربحية الحكومة العام الماضي العام الجاري الشركات التاب

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