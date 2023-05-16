عربية النواب عن نجاح الأوقاف في مهامها: أصبحت متعددة وعابرة للحدود بدعم الرئيس

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن ما جاء في تقرير لمؤشر قياس مدى نسب الإنجاز، الصادر عن المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أظهر وصول نسبة مستوى الإنجاز بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها إلى 98% خلال الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 3/ 2023م (الربع الأول والثاني والثالث للعام المالي الحالي) بمثابة نجاح كبير وغير مسبوق حققته وزارة الأوقاف في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق من مهام وملفات تدخل في اختصاصات وزارة الأوقاف.

وقال أباظة في بيان له أصدره اليوم الثلاثاء إن هذا الإنجاز والنجاح الكبير الذي حققته وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لم يأت من فراغ بل جاء من خلال المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأداء داخل وزارة الأوقاف مع دعمه ومساندته لهذه الوزارة المهمة التي حققت نجاحات كبيرة وملموسة ،في تطوير وتحديث الخطاب الديني والمواجهة الفكرية الناجحة ضد جميع الأفكار الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة لنشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف والسمح .. مؤكداً أن إنجازات وزارة الأوقاف أصبحت متعددة وعابرة للحدود من خلال حرص وزير الأوقاف على إنشاء عدد من المراكز الإسلامية داخل عدد من الدول الأفريقية.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن أكاديمية الأوقاف الدولية حققت نجاحات مبهرة في تعليم الأشقاء العرب والأفارقة والدارسين من مختلف دول العالم، كل ما يتعلق من ملفات وقضايا متعلقة بالدعوة الإسلامية ونشر مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن أكاديمية الأوقاف الدولية أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الناجحة إقليمياً وعربياً وإفريقياً ودولياً بشهادة جميع من تلقوا العلم داخل هذه المؤسسة العريقة.

وأكد أباظة أن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالمساجد المصرية وتطويرها وتحديثها لخدمة روادها وخدمة الدين الإسلامي الحنيف ، مشيراً إلى أن الإقبال من جميع المصريين من الشباب والنساء والأطفال والشيوخ والأسر المصرية أصبح يفوق الخيال وأصبحت المساجد المصرية عامرة وبها العديد من المقارئ القرآنية والدروس الدينية والثقافية.

ووجه التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع قيادات الوزارة ومديري المديريات وإدارات الأوقاف بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية ..مثمناً الأداء رفيع المستوى لجميع الأئمة والدعاة والواعظات على جهودهم المبذولة في خدمة الدعوة الإسلامية خاصة أن العمل داخل جميع المساجد أصبح في صورة مشرفة.