القوى العاملة: مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بثقافة التشغيل من خلال المشروعات

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن سوق العمل العالمية تواجه تحديات كبيرة كالبطالة والحماية الاجتماعية للعاملين، مشددًا على أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بثقافة التشغيل من خلال البرامج والمشروعات.

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "dmc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الوزارة بسرعة العمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل التي تدور في فلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بجهد كبير لإطلاق تلك المنصة في القريب العاجل.

القوى العاملة بأسيوط: ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، أن ملتقى توظيف الشباب بأسيوط الذي تم إطلاقه بالأمس ضمن برنامج "فرصة" سيكون في عدة محافظات أيضًا بشكل مستمر (البحيرة– جنوب سيناء– العاشر من رمضان)، وتضم تلك الملتقيات فرص عمل لذوي الهمم أيضًا، وتلك الملتقيات ليست فقط لعرض فرص العمل بل للتحقق منها ومتابعة التشغيل بها، وذلك بعد إصدار برامج تدريبية مجانية تابعة لوزارة القوى العاملة.