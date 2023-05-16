"كهرباء الإسكندرية" تطرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد مسبق الدفع

كشف المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن طرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد كهربائي مسبق الدفع.



وأضاف رئيس شركة الإسكندرية للتوزيع في تصريحات لـ"الدستور"، أن شركته قامت بطرح المناقصة على الشركات العاملة في المجال بعد الحصول على موافقة من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح أنه تم فتح الباب أمام المتنافسين لشراء كراسة الشروط، على أن تقدم العروض من المتناقصين خلال يونيو المقبل، ثم يتم البت والترسية منتصف يوليو المقبل.



وأشار إلى أن تلك العدادات سيتم تركيبها بمعرفة الإسكندرية للتوزيع، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر منها سيتم تركيبه للمبانى المخالفة، وفي حالة الاحتياج من الممكن طرح مناقصات أخرى في الفترة المقبلة إذا لزم الأمر.



و أكد الفقي، أن الشركة لديها مخزون من العدادات بمخازنها يقارب 150 ألف عداد، تقوم بالتركيب من خلالها لصالح المواطنين الراغبين فى تركيب عدادات، بعد إلغاء نظام الممارسة للمبانى المخالفة.

وذكر الفقي أن تمويل المناقصة سيكون عبر الموارد الذاتية لـ"الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للكهرباء"، ومن المقرر توريد العدادات خلال العام المالى المقبل 2023-2024، للبدء فى التركيب والتنفيذ للمتقدمين.

في السياق ذاته أوضح "الفقي" أن شركته تلقت نحو 193 ألف طلبًا لتركيب عدادات كودية ومسبقة الدفع عن طريق المنصة الإلكترونية لوزارة الكهرباء حتى أبريل الماضي، لافتًا إلى أن الإسكندرية لتوزيع الكهرباء انتهت من تنفيذ أعمال المعاينات لنحو 181.2 ألف عداد، بإجمالى نسبة تنفيذ بلغت نحو 94%، وتعد أحد أكبر نسب التنفيذ في نطاق شركات الكهرباء في الوقت الحالي.