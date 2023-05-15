الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق المعسكر الأول لمنتخب الصالات استعدادًا لكأس العرب

كرة الصالات
كرة الصالات

بدأ اليوم المعسكر المفتوح الأول لمنتخب مصر لكرة الصالات تحت قيادة جهاد عرفة، المدير الفني الجديد الذى تولى المسؤلية الفنية خلفاً لهشام صالح، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التى ستقام في الرياض الشهر المقبل.

وحرص اللواء محمد حلمى مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على متابعة التدريبات لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق البطولة العربية.

ويضم الجهاز المعاون سامح صالح المدرب العام وياسر عبدالخالق مدرب الحراس.

واختار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات قائمة المعسكر وتضم كلا محمد سعيد لبيب، محمود عبدالوهاب،  محمود فتحى، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، محمد جميل، أحمد فكرى صالح، فادى أشرف، خالد وليد، محمد طلعت، محمد جمال، أحمد محمد، جمال عبدالناصر، على رمضان، محمد منصور، محمد جمال، طارق شولا، على أشرف، عبدالرحمن سيد، محمد محمد مدبولى، صلاح فرج الله، حسن جميل، كريم نيمار، محمد هانى مغربى، أحمد رجب حميدة، علاء دونجا، محمد فوزى، مصطفى حسنين، عصام علاء، عبده الأشول و خالد مارادونا.

ويبدأ وصول اللاعبين المحترفين تباعا عقب انتهاء مباريات الفرق المتواجدين بها فى الدورى السعودى. 

ويسعى الجهاز الفنى إلى استغلال المسعكر المفتوح في الإرتقاء بالمستوى الفنى والبدنى للاعبين والوقوف على مستوى اللاعبين المحترفين في الدورى السعودى قبل اعلان القائمة النهائية التى ستخوض منافسات بطولة كأس العرب.

وأكد المدير الفني ان باب المنتخب مفتوح أمام الجميع وسيتم اختيار الأنسب والأفضل للمرحلة القادمة.

ويسعى اتحاد الكرة لتصحيح الاوضاع على مستوى كرة الصالات بعد النتائج السيئة التى تحققت على مدار الفترة الماضية، والتى تسببت فى تغيير الجهاز الفنى والاستعانة بجهاز فنى جديد على أمل تعديل الاوضاع .

إبراهيم السيد أحمد فكري اتحاد الكر استعدادا اتحاد الكرة ادارة البطولة العربية اختيار التدريبات

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