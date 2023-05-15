اعتماد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اعتماد وتسجيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي التابع للمحافظة من المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحد المشروعات الرائدة التي تستهدف تطبيق قانون الزرارعة العضوية رقم (١٢) لسنة (٢٠٢٠).

وأكّد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجه الدولة للتحول الأخضر والمستدام وإنتاج غذاء طبيعي آمن، خاصةً في ظل المشروعات الزراعية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وأوضحَ أن المحافظة تعتزم إقامة منطقة متكاملة للزراعات النظيفة خلال الفترة المقبلة، ومُضاعفَة إنتاج المصنع الذي يبلغ ١٠٠٠ طن/ يوم؛ لتحقيق الاكتفاء من الأسمدة العضوية المطلوبة.

كما ثمّن المحافظ جهود القائمين على المصنع في إنتاج أسمدة محلية طبيعية 100% شملت (سماد الفوسفات الطبيعي- بيتموس- بايو شار - كمبوست)، مُعربًا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الزراعة؛ لدعمها الدائم جهود التنمية الخضراء على أرض المحافظة.

كما قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مد مهلة تلقي طلبات جدولة المديونيات المستحقة لصندوق استصلاح الأراضي، وذلك حتى يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على موافقة وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)؛ لتنفيذ الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق (ما للمدين لدى الغير طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥).

وتُهيب المحافظة بالسادة المستثمرين ( الأفراد والشركات) المتقاعسين عن السداد، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقًا للبرنامج الزمني للجدولة، سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري حفاظًا على المال العام.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال فرش وتأثيث مباني مجمع المصالح الحكومية المميكن، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجه المحافظ بسرعة تمهيد الطرق الداخلية بالمجمع وتنفيذ نموذج تصميم مبدئي للمسطحات الخضراء؛ لتعميمه على كامل المساحة، واستكمال أعمال إنشاء الجداريات الفنية بقاعة الاحتفالات الرئيسية وقاعاتها الملحقة، كما استعرض خطة تسكين العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة تمهيدًا لانتقالهم فور انتهاء أعمال الفرش والتجهيز.