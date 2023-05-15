الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالوادي الجديد

جانب من مصنع تدوير
جانب من مصنع تدوير المخلفات الزراعية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اعتماد وتسجيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي التابع للمحافظة من المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحد المشروعات الرائدة التي تستهدف تطبيق قانون الزرارعة العضوية رقم (١٢) لسنة (٢٠٢٠).

وأكّد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجه الدولة للتحول الأخضر والمستدام وإنتاج غذاء طبيعي آمن، خاصةً في ظل المشروعات الزراعية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وأوضحَ أن المحافظة تعتزم إقامة منطقة متكاملة للزراعات النظيفة خلال الفترة المقبلة، ومُضاعفَة إنتاج المصنع الذي يبلغ ١٠٠٠ طن/ يوم؛ لتحقيق الاكتفاء من الأسمدة العضوية المطلوبة.

كما ثمّن المحافظ جهود القائمين على المصنع في إنتاج أسمدة محلية طبيعية 100% شملت (سماد الفوسفات الطبيعي- بيتموس- بايو شار - كمبوست)، مُعربًا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الزراعة؛ لدعمها الدائم جهود التنمية الخضراء على أرض المحافظة.

كما قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مد مهلة تلقي طلبات جدولة المديونيات المستحقة لصندوق استصلاح الأراضي، وذلك حتى يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على موافقة وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)؛ لتنفيذ الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق (ما للمدين لدى الغير طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥).

وتُهيب المحافظة بالسادة المستثمرين ( الأفراد والشركات) المتقاعسين عن السداد، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقًا للبرنامج الزمني للجدولة، سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري حفاظًا على المال العام.

كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال فرش وتأثيث مباني مجمع المصالح الحكومية المميكن، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجه المحافظ بسرعة تمهيد الطرق الداخلية بالمجمع وتنفيذ نموذج تصميم مبدئي للمسطحات الخضراء؛ لتعميمه على كامل المساحة، واستكمال أعمال إنشاء الجداريات الفنية بقاعة الاحتفالات الرئيسية وقاعاتها الملحقة، كما استعرض خطة تسكين العاملين بالمصالح الحكومية المختلفة تمهيدًا لانتقالهم فور انتهاء أعمال الفرش والتجهيز.

محافظ الوادي الجديد اعتماد مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي المعمل المركزي للزراعة العضوية المشروعات الرائدة

الأكثر قراءة

بلقاء مع الرئيس الفلسطينى.. محمد رمضان يختتم جولته الغنائية فى نيويورك (صور)

مصرع مهندس دهسه لودر داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع

"كل ما أقربلها تقولي تعبانة".. نص أقوال حسن شاكوش في تحقيقات النيابة ضد ريم طارق

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

الأربعاء.. استقبال 63 ألف طالب لأداء امتحانات "إعدادية كفر الشيخ"

طواف الإمام: أول صورة لشيخ الأزهر أثناء أداء مناسك العمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي