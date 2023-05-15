هانم الشربيني توثق تفاصيل حياة أحمد زكي في "كلمات ليست كالكلمات"

يصدر خلال أيام الكتاب الثاني للكاتبة الصحفية هانم الشربيني تحت عنوان "كلمات ليست كالكلمات..أحمد زكي القصة الحقيقية"؛ وذلك عن دار المحرر للنشر.

وعن الكتاب، قالت "الشربيني" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يحمل قصص إنسانية عن عالم احمد زكى يكشف عن علاقة احمد زكى بماجدة الرومى والرسائل المتبادلة بينهما، كما يكشف عن نجيب محفوظ وعلاقته باحمد زكى، ويتضمن قصص حقيقية بالوثائق عن علاقة احمد زكى بالنجمة الراحلة هالة فؤاد، و قصص إنسانية عديدة فى حياة احمد زكى وخلال مشواره الفنى.

وأضافت"الشربيني" أن الكتاب يبوح بأسرار أحمد زكى ويكشف كواليس تقمصه لرؤساء مصر، وكيف انحاز لتجسيدهم وكيف تشكلت علاقته بالنقد، وكيف صار اكبر ناقد لنفسه.

وصدر الكتاب الأول للكاتبة الصحفية هانم الشربيني بعنوان «أوراق أحمد زكي.. خطابات الغرفة 2229»، حيث شارك ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب 54 في يناير الماضى.

المؤلفة ارتبط اسمها طوال السنوات الماضية، بالحملة التي دشنتها للحفاظ على مقتنيات وإرث الفنان أحمد زكي، وحمايته من الضياع وتوثيقه، وتكشف هانم في كتابها، عن سيرة ذاتية جديدة لأحمد زكي، تستند إلى أوراقه وخطاباته الشخصية.

وعن رحلة البحث عن أوراق أحمد زكى تقول: تساءلتُ داخلي "أين أوراق أحمد زكي؟" وانطلقتُ في رحلة امتدت سنواتٍ للبحث عن تراثه وأصدقائه وعالمه، السؤالُ تكرّر وتبادرَ بقوّةٍ إلى ذهني عقب عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا مفصّلًا عبر برنامجه التاسعة المُذاع على التليفزيون المصري، حول بيع مكتب الراحل أحمد زكي بمنطقة الهرم من محامي العائلة بمبلغ قدره 800 ألف جنيه.

الكاتبة الصحفية هانم الشربيني، تعمل في مجلة الإذاعة والتليفزيون، عملت كمعدة برامج لسنوات عديدة مع الإعلامى الكبير الراحل مفيد فوزي، وكتبت العديد من الأفلام الوثائقية التي حازت على جوائز دولية.