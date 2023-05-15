الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخصيص 160 مليون جنيه لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم تخصيص 160 مليون خلال العام الحالي 2023 - 2024 وذلك للإحلال والتجديد بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب تبلغ قيمتها 55.7 مليون جنيه. 

 وتتمثل فى إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار ارتوازية وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة إحلال وتجديد أجهزة قياس التصرف وأجهزة القياس الكهربائية، وأن مشروعات الإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى تبلغ قيمتها 104.3 مليون جنيه، تتمثل في إحلال وتجديد شبكات ومحطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومعدات الصرف الصحى.

 من جهتها، أوضحت المهندسة الشيماء محمد محمد، رئيس قطاع التخطيط، أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف الحفاظ على الأصول القائمة واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

اجهزة قياس إحلال والتجديد إدارة التوعية احلال وتجديد استطلاع استقبال الشكاوى الاستخدام الأمثل

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