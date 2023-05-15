الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الأقصر

القوي العاملة
القوي العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية، وبدء البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة في ساحة الإمام الطيب، وذلك بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 أيام، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة برئاسة المهندس أيمن قطامش، وفى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات حسن شحاته وزير القوي العاملة بضرورة الإهتمام بتوفير برامج تدريبية مناسبة للشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم على المهن الحرفية لتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرًا من هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أشار فيه إلى بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب بالطود التابع للمديرية، كما تعلن المديرية عن بدء الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة المتواجدة حاليا أمام ساحة الإمام الطيب بالقرنة بالأقصر بواقع 200 ساعة تدريبية موزعة على 5 أيام أسبوعيا في إطار جهود المديرية نحو تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك البرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية في إطار خطة التدريب المهنى للعام الحالى 2022 /2023، وذلك بالتسجيل في مقر مركز التدريب المهنى، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك المبادرة التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب داخل القرى والنجوع "مهنتك مستقبلك".

لتمكين المرأة اقتصاديا بدء دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الاقصر لتمكين المرأة اقتصاديا دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات الاقصر التفصيل والخياطة مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر

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