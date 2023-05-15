مطوري القاهرة الجديدة: أجندة عاجلة أمام الحكومة لمناقشة التسهيلات لدعم القطاع العقارى

قال الدكتور أحمد هندي، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إنه يجب مخاطبة وزير الإسكان والحكومة بأجندة عاجلة لتيسير العديد من الإجراءات لاستكمال منظومة التطوير العقاري المصري والعمل على خطة تصدير العقارات المصرية للخارج خلال الفترة المقبلة.

ودعا الدكتور أحمد هندي في تصريح لـ"الدستور" إلى ضرورة دعم الحكومة للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع الأحداث العالمية والاقتصادية الحالية.

أجندة المطورين أمام الحكومة

ودعا الدكتور أحمد هندي، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، وزير الإسكان والمرافق والحكومة المصرية بضرورة مساندة القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة، بتوفير الأراضي اللازمة لمشاريع الإسكان الاجتماعي، والعمل على تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء المشاريع العقارية وفقًا لقانون البناء الحديث.

وطلب عضو المطورين العقاريين توفير المبادرة التمويلية لدعم مشاريع الإسكان والتطوير العقاري وتسهيل إجراءات التقنين والتسجيل العقاري، وتسهيل إجراءات التحويلات العقارية، وتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة للمشاريع العقارية، التي تتمثل في توصيل الكهرباء والمياه، فضلاً عن توفير التسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري المصري.

وقد أكد الدكتور أحمد هندي بضرورة إعفاء المستثمرين العقاريين من بعض الرسوم والضرائب المفروضة عليهم، والعمل على تشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الجديدة والمتطورة في مصر، مؤكدًا على ضرورة تطوير تشريعات وقوانين تنظيمية تساعد على تطوير القطاع العقاري في مصر وتجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وتوفير الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين العقاريين في مصر.

وأضاف "هندي" أن القطاع العقاري المصري كان وما زال قادرًا على مواجهة التحديات، مؤكدًا أنه على الرغم من ذلك يشهد القطاع العقاري نموًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، لأنه من أهم القطاعات الواعدة، ولكنه يحتاج إلى حلول وأفكار جديدة خارج الصندوق للتقليل من حدة هذه التحديات.

وأكد أن السوق العقاري قادر على امتصاص الصدمات وتخطي العقبات في ظل مساندة الحكومة للقطاع العقاري، لأنه قاطرة الاقتصاد المصري، وقد حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو عالية.