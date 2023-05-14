صحة الدقهلية تنظم ورشة عمل تدريبية لمشرفى مبادرة " قلبك أمانة"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه نظراً للبدء فى تنفيذ مبادرة " قلبك أمانة" للاكتشاف المبكر لمرضى القلب تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، فقد استلمت صحة الدقهلية عدداً من الأجهزة للمنشآت المستهدفة.

وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية عن وصول 48 جهاز لقياس السكر إلى جانب عدد مماثل من أجهزة رسم القلب فضلاً عن المستلزمات الطبية اللازمة.





وأضاف مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه سيتم البدء في تفعيل المبادرة بنحو 48 منشاة صحية كمرحلة أولي لتقييم الامراض غير السارية كالضغط والسكر وتقييم المخاطر القلبية.

كما نظمت مديرية الصحة ورشة عمل تدريبية على مدار يومين لمشرفى المبادرة بالادارات الصحية التابعة وكذلك اطباء وتمريض المنشآت الصحية المختارة على رفع الوعى والاكتشاف المبكر للأمراض.

كما قام مدير إدارة الرعاية الأساسية نيابة عن وكيل الوزارة , فى ختام الدورة , بتكريم عدد من مشرفي الادارات الصحية المتميزين تقديراً لجهودهم فى تقديم خدمة الرعاية الصحية المميزة للمواطنين والمتمثلة فى الوقاية، والاكتشاف المبكر للامراض.

كما نظمت كلية علوم وهندسة الحاسب اليوم الأحد ندوة علمية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية حيث تم مناقشة معني الذكاء الاصطناعي وما هي تطبيقاته في المجال الصحي و ذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة و ريادة الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصورة الجديدة و الدكتور خالد فؤاد مدير برامج كلية علوم وهندسة الحاسب وبالتعاون مع كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة.



وأكدت الندوة على أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستغير حياة البشر بشكل كبير، تم مناقشة مساهمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وفعالة، وتحسين جودة بيئة الرعاية الصحية والقدرة على الكشف المبكر على الأمراض وهو من أهم المجالات و التطبيقات الحالية التي يتم تطويرها.