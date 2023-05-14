الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 50 ألف و791 طن قمح وحصاد 17 ألف فدان بالإسكندرية

حصاد وتوريد القمح
حصاد وتوريد القمح بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن إجمالي ما تم توريده من أقماح محلية حتى الآن منذ بداية موسم توريد الاقماح في 27 ابريل 2023 بالمواقع التخزينية، قد بلغ 50 ألف و791 طن.  مشيرًا إلى أنه يتابع عن كثب انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

وقال الشريف، إن المساحة التي تم حصادها لهذا العام بلغت 17 ألفا و756 فدانًا و15 قيراط و4 أسهم بالمحافظة، مناشدًا المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض.

وأوضح الشريف، إن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 21 ألفا و933 فدانا و20 قيراط و13 سهما بالمحافظة، مؤكدا أن جميع القائمين على عملية توريد الاقماح  وعلى رأسهم وكيل وزارة التموين برئاسة  محمد سعد، والدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة، يعملون على قدما وساق لانجاح عملية التوريد، كما إنهم يقومون على  تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام.

واستعدت تموين الإسكندرية بتجهيز 3صوامع و 4 بناكر بسعة إجمالية 208180طن، وتتضمن  صومعة برج العرب سعتها 90ألف طن، صومعة الكينج مريوط سعتها 60 ألف طن، وصومعة السلام وسعتها 60الف طن، وكل صومعة مجهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الاقماح المحلية.

أما البناكر  هي: بنكر السلام 1، وسعته التخزينية 45 ألف طن، وبنكر السلام 2التابع وسعته التخزينية 45 الف طن، التابععين للشركة العامة للصوامع و التخزين، إما بنكر شمال القاهرة، سعته التخزينة 15700طن، وبنكر جنوب القاهرة، و سعته التخزينية 12500طن،التابعين لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية.
 

يذكر بأنه تم تحديد أسعار توريد  القمح المحلي بالمبالغ الآتية : (أردب القمح زنة 150كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيها، وأردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1475جنيها، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها)

محافظ الإسكندرية قمح محلي المواقع التخزينية موسم توريد الأقماح حصاد القمح

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