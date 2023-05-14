«عاوزينها تبقى خضرا».. الباز: كنا نغنى فقط والآن نزرع ونحصد

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المصريين غنوا لسنوات "الأرض اللي في الصحرا عاوزينها تبقى خضرا"، لكن لم ينفذ شيء من التسعينيات وحتى 2013، والآن نرى بأعيننا الصحراء وهي خضراء، من خلال مشروع شرق العوينات وغيره.

وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن اليوم أن مصر تقوم بتحقيق الأحلام بأثر رجعي.

وتابع: "مصر طول فترة التسعينيات وحتى 2011، كان الحوار بين الجماعة المثقفة يقول مشكلة مصر إدارة ولا إرادة سياسية؟"، منوهًا بأن ما يتم تنفيذه على الأرض الآن هو اكتمال للإرادة مع الإدارة.

وأكد محمد الباز أنه لو لم يكن هناك هذا الجهد من القوات المسلحة من خلال الشركة الوطنية لزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية لما رأينا كل هذا النجاح، لأن القوات المسلحة تنفذ بأسرع وقت وأقل سعر وأعلى جودة.