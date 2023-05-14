انتهى الحلم.. أرسنال يخسر من برايتون بثلاثية ويقترب من خسارة البريميرليج

خسر فريق أرسنال أمام برايتون بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الباراجواياني خوليو إنسيسكو التسجيل لـ برايتون في الدقيقة 51 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله إستوبينان.

وأحرز البديل أونداف، الهدف الثاني لـ برايتون، في الدقيقة 86، مستغلًا خطأ فادح من لياندرو تروسارد في تمرير الكرة.

وأكد إستوبينان انتصار برايتون، بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 96، من متابعة لتسديدة زميله أونداف، التي لم يستطع رامسديل التعامل معها بشكل صحيح.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد براتيون لـ 58 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة في المركز الثاني، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط.

وأصبح فريق مانشستر سيتي مطالبًا بتحقيق نقطتين فقط من مبارياته الثلاث المتبقية، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي.